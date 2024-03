Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf B27 zwischen AS Fulda Nord und Leipziger Straße

Fulda (ots)

Am Freitag, dem 15.03. gegen 07.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Bad Orber die Bundesstraße in Richtung Süden und beabsichtigte eine 18-jährige Burghaunerin zu überholen. Als die beiden Fahrzeuge auf gleiche Höhe waren, wechselte die Burghaunerin mit ihrem Golf auf den linken Fahrstreifen und hatte dabei vermutlich den Renault Megane übersehen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall verlor diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte gegen die Mittelschutzplanke und kam anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen. Glücklicherweise wurde bei den Unfall niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 13.000 Euro.

Hübscher, PHK, PP Osthessen, Pst. Fulda

