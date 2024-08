Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sturz bei Überholmanöver/ Motorradfahrer verletzt

Hennef (ots)

Am Dienstag (20. August) kam es in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 28 Jahre alte Mann aus Königswinter fuhr gegen 07:45 Uhr mit seinem Kraftrad aus Richtung Stoßdorfer Straße kommend über die Reutherstraße. Im Bereich der Einmündung der Meysstraße setzte der Zweiradfahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw an. Als der 28-Jährige dann Gegenverkehr wahrnahm, brach er nach Angaben zweier Zeugen den Überholvorgang ab. Dabei bremste er offenbar zu stark und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Bei dem Sturz auf den Asphalt zog sich der Königswinterer leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Kawasaki, an der Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich entstand, wurde von Angehörigen des Verunfallten abgeholt. Die Polizei weist darauf hin, dass - abgesehen von der Helmpflicht - zwar keine gesetzliche Verpflichtung zum Tragen von Motorradschutzkleidung besteht. Dennoch wird, auch bei kurzen Strecken und sommerlichen Temperaturen, das Tragen von geeigneter Schutzkleidung dringend empfohlen, da so auch schon bei kleineren Unfällen Verletzungen reduziert, oder gar verhindert werden können. Dies gilt für Fahrer und Sozius. (Uhl) #Leben

