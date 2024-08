Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Schmuckgeschäft - Unbekannte Menge an Schmuck gestohlen

Siegburg (ots)

In der Nacht auf Freitag (23. August) gingen gegen 03.20 Uhr mehrere Anrufe aus der Siegburger Innenstadt bei der Polizeileitstelle ein, da eine Alarmanlage ausgelöst wurde.

Der Alarm kam von einem Juwelier in der Kaiserstraße im Bereich der Fußgängerzone. Zeugen berichteten außerdem, dass ein mutmaßlich silberner Audi, vermutlich vom Typ A3, vom Juwelier in Richtung Troisdorf davonfuhr.

Die Polizei setzte sofort Fahndungsmaßnahmen in Gang, während mehrere Streifenwagen in die Fußgängerzone von Siegburg entsandt wurden.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das metallische Rolltor vor der Eingangstür des Geschäfts sowie das Glaselement der Tür beschädigt waren. Im nun zugänglichen Verkaufsraum waren nahezu alle Vitrinen geöffnet und deren Inhalt gestohlen.

Nach den bisherigen Ermittlungen sind mehrere maskierte und überwiegend hell gekleidete Personen rückwärts an das Juweliergeschäft gefahren. Anschließend hantierten sie am verschlossenen Rolltor und öffneten dieses. Mit dem Heck des Audis wurde das Glaselement der Tür eingedrückt und die Personen drangen ins Geschäft ein. Innerhalb kürzester Zeit kamen sie mit der Beute heraus, stiegen in den Pkw und fuhren davon.

Das an dem Fahrzeug angebrachte Kennzeichen konnte von den Zeugen abgelesen werden. Dieses wurde vermutlich in der gleichen Nacht im Bereich Alte Lohmarer Straße/Aulgasse in Siegburg gestohlen.

Die Fahndung der Polizei nach den flüchtigen Tätern verlief bislang ergebnislos.

Der Geschäftsinhaber konnte bisher keine Angaben zur Menge und zum Wert der gestohlenen Ware machen. Er rechnet jedoch mit einem Verlust im Bereich von mehreren zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem geflüchteten Fahrzeug geben können. Auch Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem zuvor begangenen Diebstahl des Kennzeichens in Zusammenhang stehen, sind wichtig.

Kontakt unter 02251 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell