Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus/ Tresor hält Aufbruchsversuch stand

Troisdorf (ots)

Am frühen Samstagabend (24. August) kam es in Troisdorf-Spich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner gaben der Polizei gegenüber an, ihr Haus in der Spichbuschstraße gegen 18:00 Uhr verlassen zu haben. Bei der Rückkehr gegen 19:30 Uhr bemerkten die Eheleute, dass die Terrassentür offenstand. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten offenbar die anderthalbstündige Abwesenheit genutzt, um in das Gebäude einzudringen. Dazu gelangten sie zunächst in den rückwärtig gelegenen Garten und hebelten von dort aus die Terrassentür auf und konnten so zunächst das Wohnzimmer betreten. Dieses wurde, genauso wie weitere Räume im Obergeschoss, einbruchstypisch durchsucht. Ein im Haus befindlicher Tresor hielt einem Aufbruchsversuch stand. Vermutlich hatten die Tatverdächtigen dann versucht, den etwa einen Meter großen Stahlschrank mitzunehmen, da er durch den Flur in Richtung Ausgang geschleift, dann aber dort stehenglassen worden war. Nach ersten Erkenntnissen besteht die Tatbeute aus Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich sowie Schmuck und Armbanduhren von bislang unbekanntem Wert. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3221. Kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz bieten Experten der Kriminalpolizei in Siegburg. Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. (Uhl) #riegelvor

