Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 19. September gegen 13.15 Uhr wurde ein am rechten Straßenrand in der Dr.-Lindgen-Straße silberner PT Cruiser u.a. an der hinteren Rückleuchte beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, verursachte den Schaden vermutlich beim Ein- / Ausparken und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 2000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

