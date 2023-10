Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am Sonntag, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr kam es in Meppen-Bokeloh in der Straße Wekenborg zu einem Verkehrsunfall. Ein am rechten Fahrbahnrand parkender roter Opel Astra Sportstourer, wurde von einem anderen Fahrzeug an dessen hinterer rechten Fahrzeugecke eingedellt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Wer Angaben zum Unfallhergang oder dort befindlichen Fahrzeugen machen kann, wende sich bitte an die Polizei in Meppen, 05931-9490.

