POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Radfahrer fährt auf Auto auf und stürzt (28.09.2023)

Ein Radfahrer hat bei einem Auffahrunfall auf der Sulgauer Straße am Donnerstagmittag Verletzungen erlitten. Ein 60-Jähriger fuhr mit einem Rennrad auf der Sulgauer Straße in Richtung Rottweiler Straße. Auf Höhe einer Bushaltestelle bremsten die vor dem Radler fahrenden Autos verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Dies erkannte der Biker zu spät und prallte in das Heck des vorausfahrenden Opels eines 58-Jährigen. Bei dem Sturz erlitt der 60-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Opel entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, an dem Rennrad in Höhe von rund 1.000 Euro.

