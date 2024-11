POL-WL: Unbekannte stehlen BMW

Hanstedt (ots) - Diebe gaben sich als Heizungsmonteure aus Eine 77-jährige Frau ist am Mittwoch, 13.11.2024 von zwei unbekannten Männern bestohlen worden. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr klingelten die Täter an der Wohnungstür der Frau in der Harburger Straße und gaben vor, die Heizung des ...

mehr