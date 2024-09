Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Faustkampf unfair fortgesetzt

Kandel (ots)

Zu einem Faustkampf verabredeten sich am 18.09.24 gegen 11.00h zwei Schüler der 9. und 10. Klasse einer Schule in Kandel am Schwanenweiher. Beide brachten ihre Anhängerschaft mit. Nach dem Schlagabtausch, den der 9. Klässler für sich entschied, reichten sich die Kontrahenten die Hände und legten den Streit bei. Dem Drahtzieher aus der Anhängerschaft der Verlierer gefiel dies aber nicht, weswegen er mit seinen Mannen dem Gewinner eine halbe Stunde später in der Nähe eines Supermarktes auflauerte. Dort attackierten der Drahtzieher und ein weiterer Jugendlicher den Gewinner gleichzeitig unter Einsatz eines Schlagstockes. Ein Begleiter des ursprünglichen Gewinners informierte die Polizei, was die Angreifer zur Flucht bewegte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

