POL-PDLD: Kandel - Mann belästigt Jugendliche

Rheinzabern (ots) - Bei der Überwachung des Schulweges durch die Polizei Wörth an der IGS in Rheinzabern konnten am 18.09.24 im Zeitraum von 07.30h bis 08.15h sieben Verstöße festgestellt werden. Zwei Fahrzeuginsassen waren nicht angegurtet, ein Fahrzeugführer telefonierte während der Fahrt und an vier Fahrzeugen wurde kleine Mängel festgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

mehr