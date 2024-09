Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Verkehrsunfälle mit Motorrädern

Edenkoben (ots)

Im Laufe des gestrigen Donnerstages (18.09.2024) kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben zu drei Verkehrsunfällen, in welche Motorräder involviert waren.

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben mit seinem Motorrad die L512 von Maikammer in Richtung Edenkoben. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er, ohne Fremdeinwirkung, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und wurde, zwecks Kontrolle des Gesundheitszustandes, in ein anliegendes Krankenhaus verbracht.

Weiter befuhr gegen 19:00 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad die K32 von Maikammer in Richtung Sankt Martin. An einem Kreisverkehr verlor dieser ebenfalls wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Es entstand jedoch lediglich Sachschaden am Motorrad.

Letztlich kam es auf der K6 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Ein 43-jähriger Mann aus dem Raum Neustadt/Weinstraße befuhr mit seinem Motorrad die K6 von Altdorf kommend in Richtung Venningen. Vor ihm fuhr ein 53-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben mit seinem PKW. Als der Motorradfahrer das Auto des 53-Jährigen überholen wollte, setzte dieser ebenfalls zu einem Überholvorgang an und übersah das Motorrad. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der glücklicherweise wurde niemand verletzt wurde. Es entstand lediglich Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell