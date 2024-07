Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Kurve geschnitten und Unfall verursacht Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Ravenstein. Gegen 14.45 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Opel Insignia auf der Trenkerstraße in Richtung Schollhof unterwegs, wobei sie in einer Linkskurve gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und mit dem entgegenkommenden Opel Astra eines 39-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeug-Lenker zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche allerdings nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihre Pkws waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Walldürn: In Hotel eingebrochen und Spielautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht Zwei bisher unbekannte Männer verschafften sich am Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Hotel in Walldürn. Gegen 5.10 Uhr gelangten sie vermutlich über ein gekipptes Fenster in einen Nebenraum in dem Gebäude in der Unteren Vorstadtstraße. Hier öffneten sie gewaltsam einen Spielautomaten und nahmen das Bargeld aus der Geldkassette an sich. Der Hotelbetreiber wurde durch die Aufbruchgeräusche auf die Einbrecher aufmerksam und betrat laut rufend das Nebenzimmer. Daraufhin flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute über die Terrassentüre auf die Straße und rannten über die Obere Vorstadtstraße in Richtung der Central Apotheke. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mosbach: Fahrradfahrerin verursacht betrunken Unfall Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut verursachte eine Fahrradfahrerin am Dienstagabend in Mosbach einen Unfall. Gegen 21.45 Uhr fuhr die 42-Jährige ohne anzuhalten aus der Neckargasse in die Heidelberger Straße ein und lenkte ihr Fahrrad hierbei direkt in die Beifahrerseite des dort fahrenden Dacia eines 19-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung der Fahrradfahrerin fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von knapp 2 Promille anzeigte, musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell