Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pohlheim-Watzenborn-Steinberg: Dieb droht mit Messer - Festnahme

Gießen (ots)

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg:

Gestern (15.08.2023) in den späten Nachmittagsstunden nahm eine Streife der Gießener Polizei einen 26-Jährigen fest. Erst der angedrohte Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes brachte den wohnsitzlosen Mann zur Vernunft. Gegen 17:20 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Johannes-Rau-Straße die Polizei. Ein bis dahin Unbekannter hatte zuvor im Netto-Markt mehrere Lebensmittel gestohlen. Von dem Mitarbeiter angesprochen, zog er ein Messer und drohte "ihn abzustechen". Der Marktarbeiter flüchtete sich in den Laden zurück und alarmierte die Polizei. Auf dem Parkplatz trafen die herbeigeeilten Polizisten auf den 26-Jährigen. Auf Ansprache, zog der Dieb ein Messer. Die Ordnungshüter drohten ihm den Einsatz des DEIG an, worauf er sich widerstandslos festnehmen ließ. Ein Alkoholtest bei dem Tatverdächtigen erbrachte einen Wert von über zwei Promille. Er sitzt derzeit in den Gewahrsamszellen der Polizei ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige gestern einem Richter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den dringend Tatverdächtigen an. Der Mann sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

