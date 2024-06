Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240605 - 0592 Frankfurt - Innenstadt: Betrüger erbeutet hochwertige Armbanduhr

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Dienstagabend (4. Juni 2024) entwendete ein aktuell noch unbekannter Betrüger, nach aktuellen Ermittlungen, mehrere Armbanduhren im Wert von ca. 140.000 Euro von zwei Männern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die beiden 27- und 47-jährigen Geschädigten beabsichtigten diverse Uhren, vornehmlich der Marke Rolex und Breitling, zu verkaufen. Ein unbekannter Mann täuschte ein Kaufinteresse vor und die drei trafen sich gegen 18:50 Uhr in einem Hotelzimmer in der Straße "Opernplatz 16". Der Betrüger tat so, als ob er die Uhren in einen Umschlag steckte und versiegelte diesen im Anschluss. Daraufhin erklärte er, dass er nun das Bargeld abholen würde.

Nachdem der Mann nicht mehr zurückkehrte, öffneten die Verkäufer den Umschlag und stellten fest, dass sich darin nur Altbatterien und geringwertige Uhren befanden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, schlanke Statur; trug einen dunkelgrauen Anzug, eine Brille und schwarze Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der 069 / 755 52399 mit der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell