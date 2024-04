Polizei Hamburg

POL-HH: 240409-2. Zeugen verständigen die Polizei nach Abgabe eines Schusses in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.04.2024, 22:15 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Paul-Roosen-Straße

Montagabend beobachteten Zeugen zwei Männer, von denen augenscheinlich einer den anderen verfolgte. Dabei soll es auch zu einer Schussabgabe des Verfolgers gekommen sein. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 113) führt die Ermittlungen.

Am Abend meldeten sich mehrere Zeuginnen und Zeugen beim Polizeinotruf, nachdem ihnen zwei maskierte Männer in der Paul-Rossen-Straße aufgefallen waren. Dabei soll einer der Maskierten, laut Zeugen bekleidet mit einer lilafarbenen Jacke, augenscheinlich den anderen Mann verfolgt und im weiteren Verlauf auch einen Schuss aus einer Waffe abgegeben haben. Beide flüchteten anschließend weiter in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, Zivilfahndern und zwei Diensthundeführern führte in deren Verlauf zur Festnahme eines Mannes (29), der Übereinstimmungen mit der Personenbeschreibung des Verfolgers aufwies.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen, da sich ein Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte.

An der von den Zeugen angegeben Örtlichkeit stellten die Einsatzkräfte eine Patronenhülse sicher. Weitere Erkenntnisse auf eine mögliche Straftat wurden zunächst nicht erlangt. Ebenso liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern derzeit keine Hinweise auf die Identität des möglichen verfolgten Mannes vor.

Die Polizei bittet nun Personen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 - 56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell