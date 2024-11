Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seevetal - Handtasche aus Rollator entwendet ++ Winsen (Luhe) - Raddiebstahl beim Einkaufen ++ Buchholz i.d.N. - Einbrüche im Stadtgebiet ++

Buchholz in der Nordheide (ots)

Winsen (Luhe) - Raddiebstahl beim Einkaufen - Zeugen gesucht

Am 21.11.24 zwischen 17:30 und 17:45 Uhr entwenden Unbekannte ein Damenrad vor einem Ladengeschäft in der Rathausstraße und flüchten damit in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen (Luhe), Tel. 04171-796115, entgegen.

Seevetal - Handtasche aus Rollator entwendet - Zeugen gesucht

Am 21.11.2024 zwischen 10:40 und 10:45 Uhr entwendeten Unbekannte die Handtasche einer 86-jährigen Seniorin aus ihrem Rollator. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Ladengeschäft in der Straße Am Saal.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal, Tel. 04105-620115, entgegen.

Tostedt - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Am 21.11.2024 zwischen 13:00 und 13:30 Uhr entwenden Unbekannte die Geldbörse einer 69-Jährigen, welche sich beim Einkaufen in einem Geschäft in der Straße Zinnhütte befand.

Buchholz i.d.N. - Einbrüche im Stadtgebiet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 20.11. und dem 21.11.2024 versuchen Unbekannte in eine Arztpraxis in der Bremer Straße einzubrechen. Hierbei wird unter anderem eine Glasscheibe eingeschlagen. Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand Sachschaden.

Im gleichen Zeitraum brechen Unbekannte gewaltsam in eine Kindertagesstätte im Veilchenweg ein. Unter Mitnahme von Diebesgut flüchten die Unbekannten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz i.d.N., Tel. 04181-2850, entgegen.

Rosengarten - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Hinweise

Am 21.11.2024 zwischen 18:00 und 19:00 Uhr kommt es auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Eckeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verursacher touchiert vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw VW Golf, sodass ein Sachschaden von gut 3000 Euro entsteht. Der unbekannte Verursacher flüchtet.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal, Tel. 04105-620115, entgegen.

