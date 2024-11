POL-WL: Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Marxen (ots) - Terrassentür aufgehebelt Am Montag, 25.11.2024, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr sind Diebe in ein Wohnhaus an der Straße Moorburg eingestiegen. Die Täter hatten dazu eine Terrassentür aufgehebelt und im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Sie erbeuteten Bargeld, Uhren und ...

