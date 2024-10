Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter schlug im Discounter zu - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 30.08.2024 in einem ALDI-Markt in der Bonner Nordstadt einen 67-Jährigen attackiert zu haben.

Zur Tatzeit gegen 17:05 Uhr soll der Unbekannte Donuts aus dem Einkaufswagen des Geschädigten entnommen haben. Als dieser ihn daraufhin ansprach, soll der Tatverdächtige ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen sowie getreten haben. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Während der Tatausführung wurde der unbekannte Tatverdächtige von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/147957 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, der in Begleitung zweier Kinder war und in einem dunklen VW Polo vom Parkplatz des Discounters fuhr, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell