Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hohenhewenstraße/Beethovenstraße (08.12.2024)

Singen (ots)

Am Sonntagmorgen hat sich auf der Kreuzung Hohenhewenstraße/Beethovenstraße ein Unfall ereignet, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist. Eine 56-Jährige war mit einem Mercedes auf der Beethovenstraße in Richtung Fichtestraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Hohenhewenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda eines 25-Jährigen. An dem Mercedes entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, an dem Skoda in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell