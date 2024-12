Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung am Bahnübergang Konzil - betrunkene Männer geraten mit unbekannter Personengruppe aneinander (07.12.2024)

KOnstanz (ots)

Am Samstagabend ist es am Bahnübergang beim Konzil zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei betrunkene Männer im Alter von 35 und 44 Jahren fielen bereits im Vorfeld auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes negativ auf, da sie andere Gäste belästigten und in der Öffentlichkeit urinierten. Nachdem die Mitarbeiter der Security die beiden des Geländes verwiesen, provozierten die Männer durch lautes Ausrufen nationalsozialistischer Parolen und das Verteilen dementsprechender Klebezettel. In der Folge kam es zunächst zu einem verbalen Disput mit einer 7-15-köpfigen Personengruppe die schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Zwei der Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich das Gerangel bereits aufgelöst und die unbekannte Personengruppe entfernt.

Die beiden 35- und 44-Jährigen erhielten einen Platzverweis.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

