Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33, Lkr. Konstanz) In der Kurve von der Straße abgekommen - 20.000 Euro Blechschaden (08.12.2024)

Steißlingen, B33 (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf der Bundesstraße 33 an der Anschlussstelle Steißlingen zu einem Unfall gekommen. Ein 75-jähriger VW-Fahrer war auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs. An der Anschlussstelle Steißlingen nahm der Mann die Ausfahrt, kam dabei - vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - in der Kurve von der Straße ab und fuhr geradeaus auf die Grünfläche. Der VW Tiguan war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell