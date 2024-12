Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) -Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Donaueschingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Freitag (6.12.24) hat sich in Donaueschingen im Bereich Linsenöschstraße ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind ereignet. Eine 71-jährige Mazda-Fahrerin fuhr gegen 12:30 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt und übersah hierbei ein dreijähriges Kind mit einem Laufrad, welches auf dem Gehweg unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzte. An Auto und am Laufrad entstand geringer Sachschaden.

