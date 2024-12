Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugensuche nach Wohnungseinbruch (08.12.2024)

Konstanz (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, 07.12.2024, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr Zugang zu einer Erdgeschosswohnung im Fürstenbergring in Villingen. Hierzu brachen sie mit Gewalt die Balkontüre auf. Aus dem Wohnungsinneren entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721-6010) zu melden.

