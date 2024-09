POL-NE: Pressemitteilung des PP Mönchengladbach

Grevenbroich (ots) - Ein Heuballen ist am Sonntagabend (22.09.), gegen 20:15 Uhr, an der Buchholzer Straße in Neurath in Brand geraten. Ein freiwilliger Feuerwehrmann außer Dienst hatte die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Seine Kollegen zogen das Heu auseinander und löschten das Feuer. Wie der Ballen in Brand geraten konnte und ob vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ursächlich sind, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Dem ...

mehr