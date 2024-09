Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Heuballen gerät in Brand

Grevenbroich (ots)

Ein Heuballen ist am Sonntagabend (22.09.), gegen 20:15 Uhr, an der Buchholzer Straße in Neurath in Brand geraten. Ein freiwilliger Feuerwehrmann außer Dienst hatte die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt.

Seine Kollegen zogen das Heu auseinander und löschten das Feuer. Wie der Ballen in Brand geraten konnte und ob vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ursächlich sind, ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Dem Feuerwehrmann war eine verdächtige Person mit Taschenlampe aufgefallen, die sich von dem brennenden Heuballen in Richtung Gürather Straße entfernt hatte. Eine genaue Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell