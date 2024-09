POL-NE: Radfahrerin stürzt gegen PKW: Schwer verletzt

Jüchen (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag (19.09.) auf Freitag (20.09.) brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Kölner Straße in Jüchen ein und stahlen Zigaretten. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter kurz vor 02:30 Uhr gewaltsam eine Seitentür des Supermarktes und gelangten so ins Innere. Nachdem sie Zigaretten in einem fünfstelligen Wertbereich entwendeten, flüchteten sie offenbar mit einem Fahrzeug. Die Ermittler des ...

mehr