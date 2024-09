POL-NE: Einbruch in Supermarkt

Neuss (ots) - Ein Neusser parkte am Mittwoch (18.09.), gegen 13:00 Uhr, seinen PKW in einer Garage an der Mühlenstraße. Am Donnerstag (19.09.), gegen 07:15 Uhr, bemerkte eine Zeugin eine eingeschlagene PKW-Scheibe an dem Fahrzeug. Es wurden persönliche Gegenstände sowie Kosmetikartikel entwendet. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen hebelten nach ersten Erkenntnissen die Metalltür der Garage auf. Ein Fahrzeug welches ...

mehr