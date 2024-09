Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzter Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw

Neuss (ots)

Am Freitag (20.09.) wurde gegen 12:30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Einmündung Lövelinger Straße / Grefrather Weg schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Eine 84-jährige Neusser Pkw-Fahrerin befuhr den Grefrather Weg und wollte nach links in die Lövelinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den, ihr aus Richtung Grefrath entgegenkommenden, Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 44-jähriger Zweiradfahrer aus Grevenbroich am Bein so stark, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Einmündung teilweise gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

