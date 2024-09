Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

In der Nacht zum Montag, gegen 03:40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw die Heinkelstraße in Richtung Am Neuen Rheinhafen. Der junge Mann kam auf gerader Strecke nach rechts von der Straße ab, touchierte eine Straßenlaterne und kollidierte schlussendlich mit einer weiteren Laterne frontal. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem 27-Jährigen konnte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell