POL-PDLU: Speyer- Alkoholisierter Mann in Schutzgewahrsam genommen

Frankenthal (ots) - Im Zeitraum 07.09.2024, ca. 10:15 Uhr bis 08.09.2024, ca. 11:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus in der Straße "Am Kanal" in Frankenthal ein. Das Mehrparteienhaus befindet sich aktuell in der Bauphase, weshalb dieses leer steht. Entwendet wurde zum jetzigen Kenntnisstand nichts. Durch das Eindringen in das Objekt entstand jedoch ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 1400EUR. Zeugen werden gebeten sich an die ...

