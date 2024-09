Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike an Grundschule gestohlen

Annweiler am Trifels (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein an der Grundschule in Annweiler angeschlossenes (Erwachsenen-)E-Bike der Marke Fischer entwendet. Wer Hinweise zum Diebstahl des mattschwarzen Rades geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell