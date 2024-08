Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruchsdiebstahl in Edenkobener Tafel

Edenkoben (ots)

Gestern (Sonntag, 25.08.2024, 16.28 Uhr) wurde der Polizei ein Einbruch in die Räumlichkeiten der Edenkobener Tafel im Industriering gemeldet. Hierbei sind über das zurückliegende Wochenende ersten Ermittlungen zufolge Unbekannte über die Umzäunung gestiegen und haben an dem Objekt eine Seitenscheibe eingeschlagen. Dadurch gelangten sie in das Gebäude, wo die Büroräumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht wurden. Allerdings konnten die Einbrecher keine Wertgegenstände auffinden. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder sonstige Auffälligkeiten gemacht haben. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell