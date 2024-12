Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen/Landkreis Rottweil) - Umweltfrevler entsorgen illegal Kanister und Eimer mit ölhaltiger Substanz an Parkplatz - Zeugenhinweise erbeten (06.12.2024)

(Wellendingen/LAndkreis Rottweil) (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Rottweil zu einem besonders dreisten Fall der illegalen Müllentsorgung, welcher am Freitagvormittag um 11.40 Uhr gemeldet wurde. Bislang unbekannte Täter entledigten sich an einem Parkplatz neben der Kreisstraße 5542, gegenüber der KZ-Gedenkstätte "Eckerwald", kurz vor der Einmündung in die Landstraße 434 Richtung Schömberg, mehrere Kanister und Eimer. Die mit einer ölhaltigen Substanz gefüllten Kanister und Eimer wurden im Grünbereich eines Wasserschutzgebietes abgelagert. Die nicht verschlossenen Eimer waren teils umgekippt, so dass der Inhalt in einen Wassergraben und in das Erdreich gelangt war. Neben Kräften der Feuerwehr Wellendingen war auch ein Vertreter des Umweltschutzamts vom Landratsamt Rottweil vor Ort. Auf behördliche Anordnung hin musste das kontaminierte Erdreich mit einem Bagger ausgehoben werden. Beamte des Polizeireviers Rottweil haben vor Ort die Ermittlungen wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen sowie Boden- und Gewässerverunreinigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rottweil unter der Rufnummer 0741/477-4010 entgegen (AM).

