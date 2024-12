Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, L 178

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht zwischen Grüningen und Brigachtal - Zeugenaufruf (05.12.2024)

Donaueschingen - L 178 (ots)

Auf der Landesstraße 178 ist es am Donnerstag, zwischen Grüningen und Brigachtal zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 17 Uhr kam einer 23-jährigen Renault-Fahrerin ein rotes Auto entgegen. Der bislang Unbekannte schnitt die Kurve und kam auf die Spur der jungen Frau. Die beiden Seitenspiegel stießen zusammen und mit der rechten Felge schrammte der Clio am Bordstein entlang, beim Versuch auszuweichen. Der Schaden am Renault wird auf 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Donaueschingen bittet um Hinweise zur Unfallflucht unter der Nummer 0771 / 837830.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell