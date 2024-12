Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Adam-Opel-Straße/Zeppelinstraße (06.12.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Freitagmittag ist es an der Einmündung der Adam-Opel-Straße auf die Zeppelinstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 48-jährige Fiatfahrerin bog nach links auf die Zeppelinstraße ab und kollidierte dabei mit dem ebenfalls von links kommenden, bevorrechtigten Hyundai einer 70-Jährigen, die sich durch den Zusammenstoß Verletzungen zuzog. Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die Wagen, an denen Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell