POL-KN: (Radolfzell, K6165, Lkr. Konstanz) Autofahrer weicht Wild aus und prallt gegen Baum - Beifahrer verletzt (06.12.2024)

Eine verletzte Person und wirtschaftlicher Totalschaden am Auto sind die Folgen eines Wildunfalls der am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 6165 zwischen Stahringen und Wahlwies passiert ist. Ein 37-Jähriger fuhr gegen 07.30 Uhr mit einem Opel Corsa mit Anhänger von Stahringen in Richtung Wahlwies. Als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang erschrak der 37-Jährige, wich nach rechts aus, kam in der Folge mit seinem Gespann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 27 Jahre alte Beifahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. Der Opel, an dem ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

