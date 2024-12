Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte nach Auffahrunfall (06.12.2024)

Allensbach, B33 (ots)

Zwei Personen haben infolge eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach und Konstanz am Freitagmorgen Verletzungen erlitten. Eine 45-Jährige war in einem VW Sharan hinter einem 39 Jahre alten Opelfahrer in Richtung Konstanz unterwegs. Da der Verkehr vor dem 39-Jährigen plötzlich stockte, musste dieser stark bremsen. Die 45-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Opels. Durch die Kollision verletzen sich beide leicht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

