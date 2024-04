Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Sperrung der Rheinhessenstraße nach Verkehrsunfall

Mainz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen gegen 8 Uhr musste die Rheinhessenstraße zeitweise voll gesperrt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu den üblichen Rückstaus in der Rheinhessenstraße. Gegen 8.00 Uhr musste ein 50-jähriger Taxifahrer stark abbremsen, für eine nachfolgende 31-Jährige reichte es jedoch nicht mehr, rechtzeitig zum Stehen zu kommen und prallte auf das vor ihr stehende Fahrzeug. An ihrem Fahrzeug lösten die Airbags aus und sie erlitt leichte Verletzungen an der Lippe. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Zum Ausschluss weiterer Verletzungen wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Teilweise konnten Verkehrsteilnehmer über landwirtschaftliche Wege abgeleitet werden. Nach Versorgung der Verletzten, Reinigung der Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Feuerwehr und dem Abschleppen der Fahrzeuge konnte die Sperrung gegen 9 Uhr bereits wieder aufgehoben werden.

