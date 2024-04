Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim Nächtlicher Diebstahl aus Restaurant

Mainz - Bretzenheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.04.24 verschafften sie unbekannte Täter Zutritt zu einem Restaurant im Gewerbegebiet "Am Schleifweg" in Mainz-Bretzenheim. Dort entwendeten sie eine Geldkassette samt Bargeld im knapp vierstelligen Bereich. Wie die Täter ins Innere des Restaurants gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer hat am 29.04.24 zwischen 0:00 - 05:30 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Schleifweg" gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben? Hinweise können an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 oder auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de übermittelt werden.

