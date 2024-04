POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Fahrzeug kommt auf Straßenbahnschienen zum Stehen

Mainz-Bretzenheim (ots) - Am Sonntagabend, gegen 20:05 Uhr, kam es in der Albert-Stohr-Straße in Mainz-Bretzenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Ein schwarzer SUV war auf der Albert-Stohr-Straße in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs, als er beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Audi beschädigte und anschließend davonfuhr. Nach Angaben eines ...

