Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Barbershop in der Goethestraße - Polizei sucht Zeugen (05.12.2024)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in einen Barbershop in der Goethestraße am Donnerstagabend. Zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter über die im rückwärtigen Bereich gelegenen Hauseingangstür zunächst gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus des Gebäudes. Von dort machten sich die beiden an der Hintertür des Barbershops zu schaffen, gelangten jedoch nicht in die Innenräume. Anschließend flüchteten die beiden Männer die schwarz gekleidet waren und schwarze Masken trugen in Richtung Lidl.

Zeugen, denen die beiden maskierten Männer zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr im Bereich der Goethestraße aufgefallen sind werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

