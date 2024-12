Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unbekannter macht sich an geparkten Autos zu schaffen und erbeutet Bargeld (05.12.2024)

Öhningen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag hat sich ein unbekannter Mann an mehreren im Malvenweg geparkten Autos zu schaffen gemacht. Im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 5 Uhr probierte der Unbekannte an diversen in der Straße abgestellten Autos die Türen zu öffnen. Aus einem in einem Hof stehenden unverschlossenen Wagen entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld.

Der unbekannte Dieb hatte einen Rucksack dabei und trug einem Mundschutz.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Mann nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen. An dieser Stelle erneut der Hinweis keine Wertgegenstände im Auto zu lassen und Fahrzeuge nach Verlassen immer abzuschließen!

