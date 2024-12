Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, L 214

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall mit drei Beteiligten und einer Leichtverletzten (04.12.2024)

Blumberg - L 214 (ots)

Die Landesstraße 214 zwischen Epfenhofen und Zollhaus ist am Mittwoch, gegen 11 Uhr für drei Autofahrer zum Unfallort geworden. Die Drei fuhren hintereinander in Richtung Epfenhofen, als der vorderste 42-jährige Fahrer eines Hyundai nach links abbog. Die Citroen-Fahrerin die sich hinter ihm befand erkannte das Abbiegen. Doch der 23-jährige VW-Fahrer hinter ihr nicht. Er stieß mit dem Citroen so heftig zusammen, dass er ihn noch auf den Hyundai schob und sich die 63-Jährige im mittleren Auto leicht verletzte. Durch die drei beschädigten Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 27.000 Euro. Um den Citroen musste sich ein Abschleppdienst kümmern.

