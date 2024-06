Kirchen (ots) - Am Montag, den 17.06.2024, wird um 12:50 Uhr, die Polizei Betzdorf von der Integrierten Leitstelle Montabaur zu einem medizinischen Notfall in der Siegstraße in Kirchen hinzugerufen. Dort wurde von Passanten ein bewusstloser Radfahrer am Fahrbahnrand festgestellt. Der Mann lag neben seinem Mountainbike auf einer Grünfläche. Zur Identifizierung wurde er von der Polizei durchsucht. Hierbei konnte in ...

