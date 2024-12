Polizeipräsidium Konstanz

Bad Dürrheim, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall mit schwer verletzter Person auf der Autobahn (05.12.2024)

Bad Dürrheim - A 81 (ots)

Gegen 9:30 Uhr ist am Donnerstag eine 51-Jährige auf der A 81 einem Sattelzug aufgefahren und hat sich schwer verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache war die Golf-Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Heck des Sattelzuganhängers gefahren. Durch den Aufprall verkeilte sich das Auto unter dem Anhänger. Bis zum Anhalten seines Lastwagens, schleifte der 53-jährige Fahrer den VW mit. Die Frau musste im Anschluss aus dem Wrack befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Zur Unfallaufnahme, Abtransport des Wagens und Reinigung der Fahrbahn war die Autobahn in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

