POL-LM: Die 21. Deutschen Polizeimeisterschaften im Crosslauf in Hessen sind beendet

Limburg (ots)

Die 21. Deutschen Polizeimeisterschaften im Crosslauf in Hessen sind beendet, Mengerskirchen und Weilburg, Samstag, 02.11.2024

(cw)Am Samstag fand in Mengerskirchen im Landkreis Limburg-Weilburg die 21. Deutsche Polizeimeisterschaft im Crosslauf statt.

Deutscher Spitzensport in Hessen

Mehr als 250 Athletinnen und Athleten aller Landespolizeien und der Bundespolizei sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer waren bereits am Freitag aus dem ganzen Bundesgebiet nach Hessen gereist, um am Samstag in Mengerskirchen die besten Läuferinnen und Läufer in Einzel- und Teamwertungen im Crosslauf zu ermitteln.

In Mengerskirchen lag dann am Samstag ein Hauch von Olympia in der Luft. So waren nicht nur der Deutsche Meister auf der 5.000-Meter-Distanz, Florian Bremm aus Bayern, angemeldet, sondern auch der Olympiateilnehmer und Moderne Fünfkämpfer Fabian Liebig aus Brandenburg sowie die Olympiateilnehmerin und Marathonläuferin Domenika Mayer, die ebenfalls für Bayern startete. Auch zahlreiche deutsche Nachwuchsleichtathletinnen und -athleten waren nach Hessen gereist.

Eröffnungsveranstaltung in Weilburg

Einen gelungenen Auftakt stellte am Samstag die Eröffnungsveranstaltung in der Stadthalle in Weilburg dar. Begleitet durch das Hessische Polizeiorchester marschierten die Teilnehmenden unter den Augen des Innenministers Prof. Dr. Roman Poseck in die Halle ein. Neben weiteren Gästen waren auch der Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg, Michael Köberle, der Bürgermeister der Stadt Weilburg, Johannes Hanisch und der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Felix Paschek, in die Stadthalle gekommen. Innenminister Poseck ließ es sich als Schirmherr der Meisterschaft nicht nehmen, die Sportlerinnen und Sportler während der Eröffnungsveranstaltung in der Stadthalle in Weilburg persönlich zu begrüßen und einige Worte an sie zu richten.

Polizeipräsident Paschek betonte in seinem Grußwort die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft und dankte besonders dem Leichtathletikclub Mengerskirchen. "Sport fördert den Zusammenhalt und verbindet die Menschen. Ich freue mich, dass das Polizeipräsidium Westhessen in diesem Jahr diese Meisterschaft ausrichtet und wir mit dem Leichtathletikclub Mengerskirchen einen verlässlichen und kompetenten Partner an unserer Seite wissen. Wir haben heute die Möglichkeit, den Sport und die Polizei in herausragender Weise den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen", führte Polizeipräsident Felix Paschek aus.

Nachdem er die Meisterschaft auch offiziell eröffnet hatte, ging es für die Athletinnen und Athleten in das nahegelegene Mengerskirchen.

Laufveranstaltung in Mengerskirchen

In Mengerskirchen bot sich den Polizistinnen und Polizisten ein beeindruckendes Bild, denn der LC Mengerskirchen hatte gleichzeitig auch zum traditionellen "Westerwaldcross" geladen. Zahlreiche Teilnehmende, darunter auch viele Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige, waren bereits auf der Strecke oder feuerten die Läuferinnen und Läufer an. Eine Sporthalle war kurzerhand durch den LC Mengerskirchen zum Verpflegungsstützpunkt umfunktioniert worden, dort fanden unter den Augen der Profis auch die Ehrungen der Kinder und Jugendlichen statt. Polizeipräsident Paschek ließ es sich nicht nehmen, spontan an der Siegerehrung mitzuwirken und die jungen Menschen zu ehren. Neben den zahlreichen Läuferinnen und Läufern informierte auch die Einstellungsberatung über den Polizeiberuf.

Bei bedecktem und trockenem Wetter ging es für die Teilnehmenden dann ab 12:30 Uhr unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauenden und Angehörigen auf die anspruchsvolle Strecke. Denn jetzt galt es nicht nur, die besten Läuferinnen und Läufer in der Mittel- und Langstrecke in der Einzelwertung zu ermitteln, sondern auch in der Teamwertung. Aus hessischer Sicht war hier insbesondere die Langstrecke der Frauen im Blickpunkt, gingen die hessischen Athletinnen doch als Titelverteidigerinnen an den Start.

Laufergebnisse

Doch zunächst galt es, auf der etwa 3 km langen Mittelstrecke der Frauen anzutreten. Hier siegte Theresa Leimbach aus Bayern vor Kerstin Liebl, ebenfalls aus Bayern, und Christin Adler aus Schleswig-Holstein. Die Teamwertung ging an das Team aus Bayern.

Anschließend traten die Männer an, und hier überzeugte Marvin Heinrich aus der Sportfördergruppe, der den Sieg für die Polizei Hessen sicherte. Die Plätze zwei und drei gingen an Johannes Weizinger und Patrik Karl aus Bayern. Durch die starken Leistungen errang die hessische Mannschaft hinter den Bayern den zweiten Platz.

Die Spannung stieg, als kurze Zeit später die Frauen auf der etwa 5,5 km langen Langstrecke antraten. Hier ging auch die Favoritin Domenika Mayer aus Bayern an den Start, die den Lauf souverän gewann und somit die neue Deutsche Polizeimeisterin auf der Langstrecke wurde. Die Hessen durften erneut jubeln, denn Nina Voelckel aus der Sportfördergruppe der Polizei Hessen gelang es, den zweiten Platz vor Philine Meister aus Bayern zu erlaufen, die als Dritte ins Ziel kam. Die Teamwertung gewann in diesem Jahr einmal mehr das Team aus Bayern, das hessische Team erreichte dennoch einen starken dritten Platz.

Um 14:30 Uhr stand der letzte Lauf bevor, denn nun machten sich die Männer bereit, den 7,5 km langen Kurs der Langstrecke zu bestreiten. Nach dem Start hatte sich schnell eine dreiköpfige Gruppe abgesetzt, die am Ende den Sieg unter sich ausmachte. In einem sehenswerten Schlusssprint gewann Florian Bremm aus Bayern vor Robin Müller aus Thüringen und Kurt Lauer aus Baden-Württemberg. Die Bayern krönten ihren starken Auftritt und gewannen auch die vierte Teamwertung.

Siegerehrung

Nachdem die letzten Teilnehmenden im Ziel waren, ging es für sie wieder nach Weilburg, denn nach einer kurzen Pause stand die Siegerehrung auf dem Programm. Untermalt durch das Landespolizeiorchester Hessen und unter dem Jubel ihrer Kolleginnen und Kollegen nahmen die Siegerinnen und Sieger aus den Händen des Landespolizeipräsidenten Robert Schäfer, der Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Westhessen, Dr. Susanne Stewen, und dem Ersten Vorsitzenden des LC Mengerskirchen, Dieter Meuser, ihre Medaillen, Urkunden und Präsente entgegen. Frau Dr. Stewen ließ es sich nicht nehmen, nochmals dem LC Mengerskirchen zu danken und zu betonen, dass ohne dessen Mitwirken diese Veranstaltung nicht so erfolgreich gewesen wäre.

Glückwünsche vom Innenminister

Innenminister Roman Poseck führte nach den 21. Deutschen Polizeimeisterschaften im Crosslauf aus: "Es war mir eine große Freude, die diesjährigen Deutschen Polizeimeisterschaften im Crosslauf als Schirmherr in meinem Heimatkreis Limburg-Weilburg zu eröffnen. Alle Sportlerinnen und Sportler waren hoch motiviert und haben ihr Bestes gegeben. Besonders freue ich mich über die herausragenden hessischen Ergebnisse: Marvin Heinrich aus der Sportfördergruppe der Polizei Hessen wurde Deutscher Polizeimeister im Mittelstreckenlauf der Männer, Nina Voelckel aus der Sportfördergruppe der Polizei Hessen hat für die Frauen im Langstreckenlauf Platz 2 geholt. Auch in der Mannschaftswertung war Hessen stark: Die Männer erreichten Platz 2 und die Frauen Platz 3. Ich gratuliere den Hessinnen und Hessen zu diesen hervorragenden sportlichen Ergebnissen. Die Deutschen Polizeimeisterschaften Crosslauf waren insgesamt ein großer Erfolg. Ich danke allen Beteiligten für die herausragende Organisation und Durchführung dieses Events."

Ausblick auf das Jahr 2025

Auch 2025 werden wieder Deutsche Polizeimeisterschaften in Hessen ausgetragen. So wird die Polizei Hessen im März in Bensheim die DPM der Frauen im Handball austragen. Im September schließlich richtet die Bundespolizei in Kassel die DPM im Marathon aus. Wer die DPM im Crosslauf 2026 austragen wird, steht noch nicht fest.

