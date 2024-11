PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: versuchte gefährlichen Körperverletzung mit Messer zum Nachteil eines Polizeibeamten+++Kennzeichendiebstahl+++Alleinunfall unter Alkoholeinfluss+++

LimburgPOL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 02.11.2024 (ots)

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 65589 Hadamar, Mainzer Landstraße 43 - Parkplatz

Tatzeit: Sonntag, 27.10.24, 19:30 Uhr - Freitag, 01.11.24, 13.00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten das hintere Kennzeichen eines Pkws. Die Geschädigte hatte ihren Pkw, Fiat 500, rot mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-I 1911 auf dem Parkplatz der Glasfachschule abgestellt. Dort entwendete ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Alleinunfall nach Alkoholkonsum

Tatort: 65554 Limburg-Ahlbach, zw. Arnsdorfer Hof und Irmtrauter Hof

Tatzeit: Samstag, 02.11.2024, 02:27 Uhr

Der Beschuldigte führte einen Pkw unter Alkoholeinfluss und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein 37-jähriger Deutscher kam mit seinem Mercedes in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Die Polizei stellte deutlichen Alkoholgeruch bei dem Beschuldigten fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000,-EUR.

Erst Autos beschädigt, dann mit Messer nach Polizisten geworfen

Tatort: 65627 Elbtal-Heuchelheim, Ringstraße Tatzeit: Samstag, 02.11.2024, 10:11 Uhr

Nachdem der Beschuldigte vier Fahrzeuge zerkratzt hatte und von der Polizei gestellt wurde, warf er eine Küchenmesser in Richtung eines Polizeibeamten. Der Beschuldigte zerkratzte vier Pkws. Unter anderem wurden in zwei Fahrzeuge Hakenkreuze geritzt. Durch Zeugen konnte ein Hinweis auf den Aufenthaltsort gegeben werden. Als die Streife Kontakt zum Beschuldigten hatte beleidigte dieser die Kollegen mit den Worten: " Was wollen die scheiß Bullen". Er hatte ein Küchenmesser in der linken Hand und bedrohte die Polizisten damit. Unter Androhung der Schusswaffe und Elektroschockers wurde er aufgefordert das Messer fallen zu lassen. Doch der 43-jährige Deutsche warf stattdessen das Messer in Richtung eines Polizeibeamten. Der Polizeibeamte wurde nur knapp verfehlt. Der Beschuldigte konnte im Anschluss festgenommen werden. Insgesamt wurden vier Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und eine Strafanzeige wegen Versuchter gefährlicher Körperverletzung / Versuchter tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den Beschuldigten vorgelegt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell