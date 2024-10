PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher ertappt +++ Diebe erbeuten Werkzeug +++ Snackautomat aufgebrochen +++ Trickdiebstahl +++ Mülleimer angezündet +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ An Streifenwagen uriniert

Limburg (ots)

1. Einbrecher ertappt,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Dienstag, 29.10.2024, 8:30 Uhr

(jh)Ein Einbrecher wurde am Dienstag in Hadamar auf frischer Tat ertappt und flüchtete anschließend. Der Unbekannte hatte sich gegen 8:30 Uhr Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses verschafft. Dort hebelte der Täter die Türen zum Keller des Hauses sowie einer angrenzenden Werkstatt auf und gelangte so in diese. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten stellte er unter anderem zwei Kisten mit Werkzeug zum Abtransport bereit. Bevor es dazu kommen konnte, wurde der Täter durch die Lebensgefährtin des Hauseigentümers angesprochen und flüchtete daraufhin. Er wird beschrieben als circa 30 bis 40 Jahre alt, mit schlanker Statur und kurzen dunklen Haaren sowie einem Drei-Tage-Bart. Bei der Tatausführung trug der unbekannte Einbrecher einen Rucksack bei sich.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Diebe erbeuten Werkzeug,

Runkel-Arfurt, Langgasse, Montag, 28.10.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 29.10.2024, 7 Uhr

(jh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Diebe in Runkel Beute gemacht. Die unbekannten Täter öffneten auf bislang nicht bekannte Art und Weise zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine Werkzeugkiste, welche auf der Ladefläche eines Pritschenwagens in der Langgasse im Runkeler Stadtteil Arfurt stand. Aus der Kiste entwendeten sie Werkzeuge im Gesamtwert von mehrere Tausend Euro, bevor sie die Flucht ergriffen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Snackautomat aufgebrochen,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Dienstag, 29.10.2024, 0:10 Uhr

(jh)Unbekannte hebelten am frühen Dienstagmorgen einen Snackautomat in Hadamar auf. Gegen 0:10 Uhr nutzten die Täter unbekanntes Werkzeug, um den Automaten zu öffnen. Aus diesem entnahmen sie unter anderem Süßigkeiten und Getränke sowie die im Automaten befindliche Geldkassette. Die Art und der Umfang der entwendeten Gegenstände sind bislang nicht bekannt. Zwei Personen, welche möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, können jeweils als männlich sowie dunkel bekleidet beschrieben werden. Beide führten Rucksäcke mit. Eine der Personen hatte eine Glatze sowie einen Vollbart, die andere eine Kapuzenjacke mit einem reflektierenden Emblem.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Trickdiebstahl,

Limburg, Holzheimer Straße, Dienstag, 29.10.2024, 17:45 Uhr

(jh)Durch einen Trickdiebstahl erbeutete eine unbekannte Täterin in Limburg am Dienstag Bargeld. Die Frau betrat gegen 17:45 Uhr ein Friseurgeschäft in der Holzheimer Straße. Sie gab vor Haarspray kaufen zu wollen, jedoch nur einen 200 Euro-Schein mitzuführen. Die Mitarbeiterin des Geschäfts scannte die Ware und legte das Wechselgeld auf den Tresen. In der Folge kam es zu einer Diskussion, woraufhin die Mitarbeiterin des Geschäfts das Wechselgeld wieder vom Tresen nahm und der Frau ihren Geldschein zurückgab. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass die Unbekannte die Diskussion vermutlich als Ablenkung genutzt hatte, um einen Teil des Wechselgelds unbemerkt zu entwenden. Die Täterin wird beschrieben als junge Frau, circa 1,60 Meter groß mit normaler Figur. Sie habe dunkelbraunes, zu einem Zopf gebundenes Haar gehabt und eine bunte Mütze getragen.

Die Kriminalpolizei in Limburg bittet unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

5. Mülleimer angezündet,

Hadamar-Niederhadamar, Streinstraße, Dienstag, 29.10.2024, 17:30 Uhr

(jh)Unbekannte setzten am Dienstag in Hadamar einen Mülleimer in Brand. Der Mülleimer stand am Radweg R8 in der Verlängerung der Steinstraße. Die Täter setzten den Mülleimer auf bislang unbekannte Art und Weise gegen 17:30 Uhr in Brand, sodass dieser vollständig ausbrannte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeistation in Limburg bitten Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

6. Autoscheibe eingeschlagen,

Villmar, Ferdinand-Dirichs-Straße, Dienstag, 29.10.2024, 7:55 Uhr bis 17:40 Uhr

(jh)Vandalen beschädigten am Dienstag in Villmar einen PKW. Der weiße Dacia stand seit 7:55 Uhr im Bereich der Ferdinand-Dirichs-Straße. Als die Besitzerin gegen 17:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte die Heckscheibe des Autos eingeschlagen hatten. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

7. An Streifenwagen uriniert,

Limburg, Schiede/Bahnhofsplatz, Dienstag, 29.10.2024, 20:30 Uhr

(jh)Am Dienstagabend urinierte ein Mann gegen einen Streifenwagen der Polizei. Die Beamten parkten ihr Einsatzfahrzeug gegen 20:30 Uhr im Bereich der Schiede, zwischen Bahnhof und Busbahnhof Nord, da sie eine Person wegen eines anderen Einsatzes verfolgten und schließlich festnehmen konnten. Diesen Zeitraum nutzte ein 26-jähriger Limburger und urinierte laut Passanten unter Beifall gegen den Streifenwagen und verschmutzte diesen dadurch. Anschließend entfernte er sich, konnte jedoch nach Rückkehr der Beamten durch diese angetroffen und kontrolliert werden. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.

