PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Gewerbebetrieb +++ Seitenscheibe von PKW eingeschlagen +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Fahrradunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz +++ Zeugenaufruf nach Unfall in Bus

Limburg (ots)

1. Einbruch in Gewerbebetrieb,

Runkel, Ennerich, Großmannswiese, Sonntag, 27.10.2024, 9:30 Uhr bis Montag, 28.10.2024, 6:30 Uhr

(cw)Zwischen Sonntag- und Montagmorgen brachen Unbekannte in eine Firma in Runkel ein.

Die Firma in der Straße "Großmannswiese" im Ortsteil Ennerich war zwischen 9:30 Uhr und 6:30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Nachdem diese eine Seitentür aufgehebelt und so in die Firmenräumen gelangt waren, durchsuchten sie diverse Räume und Gegenstände. Anschließend flüchteten sie aus der Firma und entkamen. Ob der oder die Täter Beute machten konnten bedarf weiterer Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu wenden.

2. Seitenscheibe von PKW eingeschlagen,

Hünstetten, Kirberg, Bundesstraße 417, Sonntag, 27.10.2024, 15:40 Uhr bis 17:05 Uhr

(cw)Sonntagnachmittag zwischen 15:40 Uhr und 17:05 Uhr schlug ein Unbekannter auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße 417 bei Hünstetten zwischen der Abfahrt nach Ketternschwalbach und Hünfelden die Seitenscheibe eines abgestellten schwarzen Audi SQ 8 ein. Aus dem Innenraum entwendete der Täter anschließend Gegenstände im Wert von 560 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an PKW,

Limburg, Wiesbadener Straße, Sonntag, 27.10.2024. 13:30 Uhr bis 16 Uhr

(cw)Am Sonntagnachmittag wurde ein PKW in Limburg durch Unbekannte beschädigt.

Zwischen 13:30 Uhr und 16 Uhr schlug eine unbekannte Person die Seitenscheibe eines in der Wiesbadener Straße auf einem Parkplatz eines Sportvereins abgestellten VW Golf ein. Die Hintergründe der Tat werden nun ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Fahrradunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz, Limburg, Frankfurter Straße, Samstag, 26.10.2024, 16 Uhr

(cw)Samstagnachmittag kam in Limburg ein Fahrradfahrer zu Fall. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers war die Folge.

Gegen 16 Uhr befuhr der 56-jährige Fahrradfahrer die Frankfurter Straße. Ohne fremde Einwirkung kam er plötzlich zu Fall und zog sich dabei nach aktuellem Kenntnisstand schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Kopfverletzungen zu. Zur Versorgung des Mannes war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes landete und den Fahrradfahrer in ein Krankenhaus flog.

5. Zeugenaufruf nach Unfall in Bus,

Runkel, Dehrn, Dienstag, 1.10.2024, 17:33 Uhr

(cw)Bereits am 01.10.2024 kam es an einer Bushaltestelle in Runkel zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Unfall ereignete sich gegen 17:33 Uhr im Ortsteil Dehrn an der Bushaltestelle "Dehrn-Ortsmitte". Nach aktuellen Erkenntnissen verletzte sich eine 88-Jährige beim Verlassen eines Busses am Bein. Für die weiteren Ermittlungen ist neben weiteren Zeuginnen und Zeugen insbesondere ein Fahrgast wichtig, welcher der Frau half, ihren Rollator aus dem Bus zu heben und anschließend wieder in den Bus stieg. Die genannten Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

