Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Ermittlungen nach Einbruch

Oberwolfach (ots)

Beamte des Polizeireviers Haslach wurden in der Nacht auf Sonntag zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße "Mitteltal" gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich zwei unbekannte Täter kurz nach Mitternacht am Rolltor eines Unternehmens zu schaffen gemacht. In der Folge gelang es ihnen in den Verkaufsraum vorzudringen und dort mehrere hochwertige Werkzeuge und Bargeld zu entwenden. Der Gesamtschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren soll nun zur Identifizierung der Täter führen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell